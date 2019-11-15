Маргарита Паша показала роскошное платье, в котором представит Украину на "Мисс Мира"
Конкурс "Мисс Мира 2019" состоится уже 14 декабря
12 сентября во Дворце "Украина" состоялся самый престижный конкурс красоты в стране – "Мисс Украина 2019", победительницей стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша, которая представит страну на "Мисс Мира", который состоится в Лондоне уже 14 декабря. Накануне отъезда делегации в Великобританию, в Киеве прошел пресс-коктейль.
Изюминкой мероприятие стало то, что Маргарита Паша продемонстрировала роскошное красное платье, в котором представит Украину в финале конкурса "Мисс Мира 2019". На создание наряда с высоким вырезом и воздушным шлейфом ушло более 400 часов ручной работы и 300 метров ткани.
Маргарита Паша на своей странице в Instagram написала пост благодарности своей команде и дизайнеру.
"Я благодарна всевышней энергии, мне повезло с моей командой, мой дизайнер, ее самоотдача, ее желание создать самое шикарное платье для конкурса "Miss World" превзошло все мои ожидания!!! Как же приятно, когда ты на одной волне с людьми, которые понимают тебя, чувствуют тебя! Я Вам безмерно благодарна", – написала "Мисс Украина 2019".
Напомним, недавно Маргарита Паша дала откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в котором рассказала об интригах закулисья и личной жизни.
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