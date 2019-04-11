Марина Боржемская-Узелкова рассказала о личной жизни после развода

Экс-супруга Вячеслава Узелкова призналась, на что тратит свое время

Марина Боржемская-Узелкова рассказала о личной жизни Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Информация о том, что между Мариной и Вячеславом Узелковыми серьезные недопонимания, появилась еще осенью 2018-го. Однако лишь в канун Нового года стало известно, что звездная пара рассталась. Марина с детьми живет со своими родителями, а Вячеслав остался, по его словам, в полном одиночестве в их общей квартире.

Многих интересует, как сейчас обстоят дела в личной жизни Узелковых. Так, на днях Марина Боржемская-Узелкова приоткрыла занавес и рассказала, на чем сосредоточила свое внимание после развода с Вячеславом Узелковым.

Марина Боржемская-Узелкова с детьми Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"В моей жизни на данный момент есть: волшебные, красивые, прекрасные, очаровательные, милые, добрые, слегка непослушные, но, на то они и дети; мой третий ребенок, мой insta_borzemsky, который только третий месяц, как появился на свет, но, он растет, крепчает и радует меня; работа, которая никуда не улетучилась, и которая была всегда; моя фантастическая семья, которая есть моей колоссальной поддержкой; книга у папы в библиотеке, которую я никак не могу прочесть, потому, что главные книжки сейчас, – детские сказки на ночь", – признается Марина.

Напомним, Вячеслав Узелков рассказал, что пытался наладить отношения с экс-супругой, однако Марина на контакт не идет.

Смотрите видео, в котором Марина Боржемская и Вячеслав Узелков рассказали, почему расторгли брак:

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