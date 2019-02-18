Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Марина Боржемская-Узелкова впервые поделилась подробностями развода с мужем

Марина также рассказала, как и где живет с детьми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:36
Марина Боржемская-Узелкова Фото: instagram.com/uzelkova.marina
Марина Боржемская-Узелкова
Фото: instagram.com/uzelkova.marina

В конце декабря прошлого года всех ошарашила новость о разводе Марины Боржемской-Узелковой и Вячеслава Узелкова. Супруги прожили вместе почти 20 лет. Тогда эту информацию подтвердила лично Марина на своей странице в Instagram. Тренер оставила большой пост, в котором призналась, что они с Вячеславом больше не пара, и попросила фанов "не искать причин и подводных камней" в их расставании.

В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Марина раскрыла некоторые подробности развода: "Вообще, официально мы со Славой подали в суд в сентябре месяце. Когда мы приехали с проекта, уже тогда мы уже не жили в одной квартире. Я сразу же переехала жить к родителям после проекта. Месяц дали на рассмотрение и через месяц нас развели. Получается, что 16 октября у меня уже была бумага на руках о том, что мы разведены.

Читайте также
Вячеслав Узелков эмоционально прокомментировал развод с Мариной

Тогда ходили слухи, что известный экс-боксер завел любовницу. А сама Марина деликатно уклоняется от ответа: "Ну, я Славу за руку не словила. И я не могу сказать, что это могло стать причиной нашего развода. Очень много всего".

Марина не захотела уточнять истинную причину развода, однако деталями самого бракоразводного процесса поделилась. Женщина забрала самое дорогое – двух своих детей – и в старом авто, которое когда-то купила у подруги в рассрочку за свой счет, выехала из их совместной квартиры площадью 100 квадратных метров в старую родительскую хрущевку.

Марина Боржемская-Узелкова с детьми Робертом и Оливией Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Мы переехали к моим родителям. Ну потому что… Я пришла в Славину жизнь – у меня не было квартиры. Я ушла от него с тем, с чем я пришла. Я не могу забрать то, что не принадлежит мне. Хотя мы зарабатывали на это все вместе, но я вернулась туда где меня ждали. Там, где были мне открыты двери. Я постучалась в те двери, которые были открыты, скажем так. У меня осталось самое главное богатство – это дети. Потому что, наверное, я их больше всего хотела в своей жизни", – признается Марина.

С момента развода прошло уже четыре месяца. За это время, по словам Марины, Вячеслав не предложил разделить совместно нажитое имущество: "Не знаю, может ему сложно сейчас пока. Возможно, ему надо время. Я хочу ему дать это время. Но если он придет, я буду с ним всегда говорить. И дети тоже", – объяснила Боржемская-Узелкова.

Напомним, что информация о разладе в семье Марины и Вячеслава Узелковых появилась в СМИ в начале декабря

 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Каждый имеет право ошибаться": Узелков намекнул, кто стал инициатором развода "Так вы вместе или нет": Вячеслав и Марина Узелковы запутали поклонников Лучшее упражнение для красивых рук от Марины Узелковой
Вячеслав Узелков Марина Узелкова
Реклама

Новости партнеров

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа
Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа
Что мы будем носить зимой в 2019 году?
Что мы будем носить зимой в 2019 году?
Королева Іспанії промахнулася з вибором білизни: курйозні фото
Королева Іспанії промахнулася з вибором білизни: курйозні фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:41Fun

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 11:11Wellness

Китайская диета на семь дней: как сбросить четыре килограмма за неделю

Сегодня, 08:29Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Сегодня, 08:25Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 07:26Fun

Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

Вчера, 13:27Шоу-бизнес

13-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что зарабатывает в Instagram

Вчера, 10:36Техно

Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

Вчера, 10:28Психология

Гороскоп на неделю: Водолеям противопоказано бездельничать, а Скорпионам пора встречать любовь

Вчера, 09:14Шоу-бизнес

Второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019": кто прошел в финал

Вчера, 09:13Шоу-бизнес

Нацотбор на "Евровидение 2019": все подробности второго полуфинала

Вчера, 08:45Техно

Темная тема MIUI 10: как включить

Вчера, 08:00Стиль

Главные тренды окрашивания волос в 2019 году – советы и мнение эксперта

16 февраляШоу-бизнес

Второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019": все участники и их песни

16 февраляТехно

Huawei высмеяли смартфон будущего от Xiaomi

16 февраляТехно

Во Вселенной нашли таинственное "невидимое" вещество

15 февраляTravel

Крошечная кофейня украинца признана одной из лучших в Европе

Новости партнеров

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
Что никогда нельзя брать и давать в долг, чтобы не отдать счастье
Что никогда нельзя брать и давать в долг, чтобы не отдать счастье
В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер
В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ловим тренд: самые модные детские прически 2019 для мальчиков
Ловим тренд: самые модные детские прически 2019 для мальчиков
Просто находка: пирог за 6 минут в микроволновке
Просто находка: пирог за 6 минут в микроволновке