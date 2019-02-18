Марина Боржемская-Узелкова впервые поделилась подробностями развода с мужем

Марина также рассказала, как и где живет с детьми

Марина Боржемская-Узелкова Фото: instagram.com/uzelkova.marina

В конце декабря прошлого года всех ошарашила новость о разводе Марины Боржемской-Узелковой и Вячеслава Узелкова. Супруги прожили вместе почти 20 лет. Тогда эту информацию подтвердила лично Марина на своей странице в Instagram. Тренер оставила большой пост, в котором призналась, что они с Вячеславом больше не пара, и попросила фанов "не искать причин и подводных камней" в их расставании.

В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Марина раскрыла некоторые подробности развода: "Вообще, официально мы со Славой подали в суд в сентябре месяце. Когда мы приехали с проекта, уже тогда мы уже не жили в одной квартире. Я сразу же переехала жить к родителям после проекта. Месяц дали на рассмотрение и через месяц нас развели. Получается, что 16 октября у меня уже была бумага на руках о том, что мы разведены.

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Тогда ходили слухи, что известный экс-боксер завел любовницу. А сама Марина деликатно уклоняется от ответа: "Ну, я Славу за руку не словила. И я не могу сказать, что это могло стать причиной нашего развода. Очень много всего".

Марина не захотела уточнять истинную причину развода, однако деталями самого бракоразводного процесса поделилась. Женщина забрала самое дорогое – двух своих детей – и в старом авто, которое когда-то купила у подруги в рассрочку за свой счет, выехала из их совместной квартиры площадью 100 квадратных метров в старую родительскую хрущевку.

Марина Боржемская-Узелкова с детьми Робертом и Оливией Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Мы переехали к моим родителям. Ну потому что… Я пришла в Славину жизнь – у меня не было квартиры. Я ушла от него с тем, с чем я пришла. Я не могу забрать то, что не принадлежит мне. Хотя мы зарабатывали на это все вместе, но я вернулась туда где меня ждали. Там, где были мне открыты двери. Я постучалась в те двери, которые были открыты, скажем так. У меня осталось самое главное богатство – это дети. Потому что, наверное, я их больше всего хотела в своей жизни", – признается Марина.

С момента развода прошло уже четыре месяца. За это время, по словам Марины, Вячеслав не предложил разделить совместно нажитое имущество: "Не знаю, может ему сложно сейчас пока. Возможно, ему надо время. Я хочу ему дать это время. Но если он придет, я буду с ним всегда говорить. И дети тоже", – объяснила Боржемская-Узелкова.

Напомним, что информация о разладе в семье Марины и Вячеслава Узелковых появилась в СМИ в начале декабря.

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