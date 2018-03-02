Мария Яремчук похвасталась роскошным платьем за 20 тысяч гривен

На одном из снимков исполнительница позирует в компании ведущей Кати Осадчей

Певица Мария Яремчук, которая сыграла в фильме "Легенда Карпат", впечатлила роскошным и изысканным образом. На странице в Instagram Мария опубликовала фото, на котором предстала в вечернем наряде с вышивкой и пышной юбкой.

Яремчук выбрала платье со шлейфом от украинского производителя Slanovskiy, стоимостью 20 тысяч гривен.

Мария выступила на "Большом весеннем концерте" во дворце "Украина". На одном из снимков исполнительница позирует в компании ведущей Кати Осадчей.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Ранее Мария Яремчук рассказала о своей первой серьезной цели, невинном флирте и трансформации артистической деятельности. По словам Марии, музыкальное будущее ей пророчили еще в детстве. Первая весомая победа в жизни Яремчук связана с игрой на фортепиано.

Напомним, Мария Яремчук прокомментировала сходство с певицей Рианной. Певица исполнила попурри из украинских народных песен на мотив популярной композиции Rihanna "So hard".