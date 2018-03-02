Мария Яремчук похвасталась роскошным платьем за 20 тысяч гривен

Сегодня, 10:01

На одном из снимков исполнительница позирует в компании ведущей Кати Осадчей

Мария Яремчук. Фото: Instagram
Мария Яремчук. Фото: Instagram

Певица Мария Яремчук, которая сыграла в фильме "Легенда Карпат", впечатлила роскошным и изысканным образом. На странице в Instagram Мария опубликовала фото, на котором предстала в вечернем наряде с вышивкой и пышной юбкой.

Яремчук выбрала платье  со шлейфом от украинского производителя Slanovskiy, стоимостью 20 тысяч гривен. 

Мария выступила на "Большом весеннем концерте" во дворце "Украина". На одном из снимков исполнительница позирует в компании ведущей Кати Осадчей.

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Фото: Instagram    

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Фото: Instagram    

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Ранее Мария Яремчук рассказала о своей первой серьезной цели, невинном флирте и трансформации артистической деятельностиПо словам Марии, музыкальное будущее ей пророчили еще в детстве. Первая весомая победа в жизни Яремчук связана с игрой на фортепиано.

Напомним, Мария Яремчук прокомментировала сходство с певицей Рианной. Певица исполнила попурри из украинских народных песен на мотив популярной композиции Rihanna "So hard"
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Источник:

"Сегодня"

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