Мария Яремчук похвасталась роскошным платьем за 20 тысяч гривен
На одном из снимков исполнительница позирует в компании ведущей Кати Осадчей
Певица Мария Яремчук, которая сыграла в фильме "Легенда Карпат", впечатлила роскошным и изысканным образом. На странице в Instagram Мария опубликовала фото, на котором предстала в вечернем наряде с вышивкой и пышной юбкой.
Яремчук выбрала платье со шлейфом от украинского производителя Slanovskiy, стоимостью 20 тысяч гривен.
Мария выступила на "Большом весеннем концерте" во дворце "Украина". На одном из снимков исполнительница позирует в компании ведущей Кати Осадчей.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Ранее Мария Яремчук рассказала о своей первой серьезной цели, невинном флирте и трансформации артистической деятельности. По словам Марии, музыкальное будущее ей пророчили еще в детстве. Первая весомая победа в жизни Яремчук связана с игрой на фортепиано.
Напомним, Мария Яремчук прокомментировала сходство с певицей Рианной. Певица исполнила попурри из украинских народных песен на мотив популярной композиции Rihanna "So hard".
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