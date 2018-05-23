Мария Яремчук рассказала, что будет делать после ухода со сцены

Недавно певица заявила о завершении своей творческой карьеры

Мария Яремчук. Фото: телеканал "Украина"

Украинская певица Мария Яремчук, которая недавно сообщила о том, что уходит со сцены, рассказала, чем планирует заняться в творческом отпуске.

"Мое выступление на концерте "Ліга зірок" – одно из последних и в таком образе, и в целом. Я планирую взять творческий отпуск на некоторое время", – заявила Мария на съемочной площадке телеканала "Украина".

Певица рассказала, что во время творческого перерыва хочет отправиться в путешествие:

"Что буду делать? Очень хочу взять с собой маленький рюкзачок с вещами и отправиться путешествовать. Что касается музыкальной деятельности, у меня есть планы, и одно я знаю совершенно точно: я больше не буду петь чужие песни, не буду их покупать. Буду петь только те песни, которые пишу сама", – поделилась Мария.

Мария Яремчук Фото: телеканал "Украина"

Увидеть одно из последних выступлений Марии Яремчук зрители смогут уже в субботу, 26 мая, в 18:00 в эфире канала "Украина".

Напомним, в грандиозном шоу "Ліга зірок" примут участие самые яркие украинские исполнители –Оля Полякова, MONATIK, MELOVIN, The HARDKISS, Сергей Бабкин, TARABAROVA, Даша Астафьева, TAYANNA, Мария Яремчук, DILEMMA, Rumbero’s, а также специальный гость – британский певец Джон Ньюмен.

Ранее мы сообщали, за кулисами концерта "Ліга зірок" Сергей Бабкин рассказал, за что его наказывали в детстве.

Как Мария Яремчук отпраздновала свой 25-й день рождения, смотрите на видео ниже:



