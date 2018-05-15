Мария Яремчук сообщила, что уходит со сцены
Певица испытывает панический страх перед сценой
Певица Мария Яремчук, которая недавно презентовала хайповий трек "Дай любов", удивила поклонников заявлением. Артистка рассказала, что прекращает творческую деятельность.
"С неподдельной радостью сообщаю, что Мария Яремчук допевает последние концерты и прекращает творческую деятельность", – написала исполнительница в Instagram.
В интервью ZIK Мария Яремчук призналась, что испытывает панический страх перед сценой: "Я обращалась к помощи разных психоаналитиков и никто мне не мог ничего сказать! Конечно, я психологически здоровый человек, но мне было сложно выходить на сцену! У меня начинались панические атаки. Я не стесняюсь об этом говорить! Были случаи, когда я не выходила на сцену, хотя для меня это вообще непонятно, ведь я всегда рвалась туда! Для меня каждый выход на сцену – это как маленькая смерть, как Голгофа! Немеет тело, хочется бежать", – говорит Мария.
Певица объясняет, что очень много артистов украинского шоу-бизнеса не являются откровенными со своей аудиторией, а только пытаются быть в тренде очередных тенденций. "За что я очень сильно уважаю Славка Вакарчука, так это за то, что он "трушный" певец, то есть честный. И все в один голос могут сказать, что его музыка абсолютно гениальная. Такие певцы, как Вакарчук, не могут выпускать новые хиты течение года-двух, но от этого их не станут меньше любить. Такие люди просто исповедуются на сцене, рассказывают что-то свое личное, пережитое, переболевшее. И это всегда их авторская песня", – подчеркнула Яремчук.