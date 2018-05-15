Мария Яремчук сообщила, что уходит со сцены

Певица испытывает панический страх перед сценой

Мария Яремчук. Фото: Instagram

Певица Мария Яремчук, которая недавно презентовала хайповий трек "Дай любов", удивила поклонников заявлением. Артистка рассказала, что прекращает творческую деятельность.

"С неподдельной радостью сообщаю, что Мария Яремчук допевает последние концерты и прекращает творческую деятельность", – написала исполнительница в Instagram.

В интервью ZIK Мария Яремчук призналась, что испытывает панический страх перед сценой: "Я обращалась к помощи разных психоаналитиков и никто мне не мог ничего сказать! Конечно, я психологически здоровый человек, но мне было сложно выходить на сцену! У меня начинались панические атаки. Я не стесняюсь об этом говорить! Были случаи, когда я не выходила на сцену, хотя для меня это вообще непонятно, ведь я всегда рвалась туда! Для меня каждый выход на сцену – это как маленькая смерть, как Голгофа! Немеет тело, хочется бежать", – говорит Мария.

Певица объясняет, что очень много артистов украинского шоу-бизнеса не являются откровенными со своей аудиторией, а только пытаются быть в тренде очередных тенденций. "За что я очень сильно уважаю Славка Вакарчука, так это за то, что он "трушный" певец, то есть честный. И все в один голос могут сказать, что его музыка абсолютно гениальная. Такие певцы, как Вакарчук, не могут выпускать новые хиты течение года-двух, но от этого их не станут меньше любить. Такие люди просто исповедуются на сцене, рассказывают что-то свое личное, пережитое, переболевшее. И это всегда их авторская песня", – подчеркнула Яремчук.