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Стали известные обидные прозвища Меган Маркл от персонала в Кенсингтонском дворце

Оказывается, жену принца Гарри недолюбливают

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:32
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Очень скоро герцогиня Сассекская Меган Маркл должна родить первенца и Елизавета II успела наложить вето на просьбу жены принца Гарри. Ни для кого не секрет, что Меган в Кенсингтонском дворце не особо любят. Теперь прошел слух, что персонал даже придумал неприятное прозвище для герцогини Сассекской.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл
Герцогиня Сассекская Меган Маркл
Фото: AFP

Так, жену принца Гарри, имя которой на английском пишется Meghan, называют Me-gain (в переводе означает "я получаю"). Информацию о новом прозвище герцогини опубликовало издание Tatler, пишет Daily Mail.

Таким образом, называя герцогиню Me-gain, рабочий персонал намекает о чрезмерной амбициозности Меган Маркл. Также издание добавляет, что жену принца Гарри еще называют "ураган Меган" и "герцогиня сложная". По слухам, некоторые сотрудники уволились из-за того, что не выдержали сложного характера и требовательности Маркл. Отмечается, что Меган даже может отправить свои распоряжения работникам в пять часов утра!

Стоит отметить, что западные СМИ писали еще и о других прозвища Меган. К примеру, принц Чарльз называет Маркл вольфрамом (химический металл). Такую кличку герцогиня Сассекская получила в силу своего характера и внутреннего стержня.

Напомним, ранее 53-летний журналист Пирс Морган дал скандальное интервью, в котором рассказал детали его знакомства с Меган Маркл и поделился своими мыслями относительно новостей о ней в прессе. А вот подруги Меган встали на ее защиту.

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прозвище Меган Маркл герцогиня Сассекская
Источник: Сегодня
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