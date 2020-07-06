MARUV, Ефросинина, Полякова и другие приняли участие во флешмобе Потапа
Звезды шоу-бизнеса записали танцевальные видео
Украинский продюсер, автор и исполнитель песен Потап, который ранее прокомментировал получение почетного звания от президента Зеленского, "взорвал" сеть флешмобом под новую песню группы MOZGI – Chica Bamboni. По мнению пользователей соцсетей, очередной трек группы оказался не менее запоминающимся, чем ее предыдущие хиты.
Суть флешмоба заключается в том, чтобы исполнить под песню заводные танцевальные движения в такт музыке. Первый ролик такого рода Потап опубликовал с его супругой Настей Каменских.
Позже артист разместил видео с Надей Дорофеевой.
Зажигательный танец на видео под песню MOZGI показала еще одна подопечная Потапа – Michelle Andrade.
Также к флешмобу присоединилась украинская певица MARUV.
"А вот эта девочка выиграла, приз за самую стильную и танцующую ведущую, потому что участвовала в #challengechicabamboni", – подписал видео с ведущей Машей Ефросининой Потап.
Свои танцы также показали украинские ведущие и супруги Катерина Осадчая и Юрий Горбунов.
Присоединились к флешмобу и Оля Полякова со своей младшей дочерью Алисой.
Напомним, Настя Каменских рассказала о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе.
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