MARUV, Ефросинина, Полякова и другие приняли участие во флешмобе Потапа

Звезды шоу-бизнеса записали танцевальные видео

Украинский продюсер, автор и исполнитель песен Потап, который ранее прокомментировал получение почетного звания от президента Зеленского, "взорвал" сеть флешмобом под новую песню группы MOZGI – Chica Bamboni. По мнению пользователей соцсетей, очередной трек группы оказался не менее запоминающимся, чем ее предыдущие хиты.

Суть флешмоба заключается в том, чтобы исполнить под песню заводные танцевальные движения в такт музыке. Первый ролик такого рода Потап опубликовал с его супругой Настей Каменских.

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Позже артист разместил видео с Надей Дорофеевой.

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Зажигательный танец на видео под песню MOZGI показала еще одна подопечная Потапа – Michelle Andrade.

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Также к флешмобу присоединилась украинская певица MARUV.

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"А вот эта девочка выиграла, приз за самую стильную и танцующую ведущую, потому что участвовала в #challengechicabamboni", – подписал видео с ведущей Машей Ефросининой Потап.

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Свои танцы также показали украинские ведущие и супруги Катерина Осадчая и Юрий Горбунов.

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Присоединились к флешмобу и Оля Полякова со своей младшей дочерью Алисой.

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Напомним, Настя Каменских рассказала о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе.

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