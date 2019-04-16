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MARUV – о неожиданном хобби, "грязном" шоу-бизнесе и ближайших планах

Артистка призналась, что в скором времени споет дуэтом со знаменитым певцом

MARUV спела на дне рождения запрещенного в Украине продюсера Фото: instagram.com/maruvofficial

В первой части интервью Сегодня.Lifestyle MARUV рассказала об отношениях с мужем, походах к психотерапевту и бурных студенческих годах. На этот раз артистка призналась, чем любит заниматься кроме музыки, как она относится к шоу-бизнесу и с каким популярным артистом планирует записать новый хит.

В видео ниже MARUV также рассказала, поедет ли на "Евровидение" в качестве гостьи и согласна ли с мнением фанатов, что она "слишком крута для этого конкурса".

MARUV о Евровидении

О вокале и любимых песнях

- Занимаетесь ли вы сейчас вокалом?

- Сейчас нет, раньше занималась. Хотя сейчас уже пора, наверное, что-то новенькое выучить.

-Главное, наверное, чтобы время было?

- На самом деле это проще всего, можно в дороге петь, в гримерках. Для этого время найти несложно. Я долго училась вокалу, много над этим работала. Отмечу, что для начинающих вокалистов главное – это очень-очень много петь. Петь везде и не стесняться. Красиво петь можно научить любого человека, у которого нет проблем со слухом и голосом. Я очень много занималась, поэтому сейчас могу себе позволить не распеваться или же не ходить регулярно на какие-нибудь занятия, сейчас у меня голос в форме. Из-за того, что у меня много концертов, нет необходимости ходить дополнительно к преподавателям, потому что голос у меня постоянно работает.

- Еще немного о музыке. Есть ли песни, которые вы заслушали "до дыр"?

- У меня сейчас в плейлисте Billie Eilish, не могу сказать, что заслушала "до дыр". Но из последних мне нравятся LSD, Labrinth, Sia & Diplo – песня Genious. Также у меня в плейлисте The Chainsmokers, песня Malamente певицы Rosalia, потом Lil Peep & Xxxtentacion.

MARUV Фото: Олег Батрак

- То есть вы – меломан?

- Да, я слушаю очень разную музыку. Вот еще есть the Pretty Reckless – Make me wanna die. Это из того, что я давно слушала, лет 5-7 назад.

О шоу-бизнесе

- Шоу-бизнес, как и политику, называют "грязной" сферой. Что вы об этом думаете и как вы себе ощущаете сейчас в шоу-бизнесе?

- Наверное, все зависит от человека и от того, что он вокруг себя создает. "Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе" – по этому принципу я работаю и живу. Поэтому, по отношению к себе каких-либо негативных вещей я никогда не замечала. Мы создаем свое окружение, формируем отношение к себе, поэтому это все зависит от того, насколько вы открыты, добродушны, доброжелательны и мудры. Я могу сказать, что чувствую себя хорошо, и по отношению к себе негатива не замечала, так как с уважением отношусь к коллегам и, наверное, это мне возвращается (улыбается).

О питании и тренировках

- Расскажите еще немного о своем питании и вегетарианстве.

- Питание немного хаотично. Просто я ему фрукты и сырые овощи. Редко ем мучное, так как не очень люблю ощущение после него. Иногда устраиваю себе разгрузочные дни и пью специальные коктейли и смузи, после них ощущаешь легкость.

- Вы сейчас в отличной форме, наверное, из-за того, что много танцуете на концертах?

- Это больше питание влияет. На самом деле не такую физическую нагрузку получаю на танцах, я понятное дело, потею и двигаюсь, но в плане формы и траты калорий – это не самая весомая составляющая того, как я сейчас выгляжу. И то, я не могу похвастаться идеальным телом. У меня есть немного лишнего веса, нет пресса, есть животик (улыбается), я не худая, не полная, а средняя.

MARUV Фото: Олег Батрак

- Но главная физическая нагрузка для вас – это, все-таки, танцы?

- Да. Это танцы. Но сейчас у нас появилась такая традиция перед выступлениями мы приседаем, качаем попу и растягиваемся.

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Блиц. MARUV

О необычном хобби

- Кроме музыки, какие еще у вас есть увлечения?

- Много всего разного. Я люблю рисовать, плету из бисера. Было время, когда я много плела, набирала себе кучу стекляруса, бисера, всяких камушков, жемчужин и делала всякие браслеты и украшения. Меня это очень успокаивает иногда, дает возможность подумать, поразмышлять. И еще мое хобби – я люблю вкусно покушать (смеется).

О творчестве и планах

- Расскажите о том, чем сейчас занимаетесь и какие творческие планы?

- Сейчас занимаюсь видеоматериалом. Написала несколько треков и к ним снимаем видео. Их еще нет в сети. Также я сейчас в поисках нового звучания, хочется что-то поменять.

- Будущие песни вы планируете выпускать на английском языке?

- Да, на английском. Но и на украинском и русском песни будут. И мне еще очень нравится португальский язык, думаю в Латинскую Америку заглянуть (улыбается).

- Планируете ли в ближайшее время сотрудничество с другими артистами? И часто ли предлагают коллаборации?

- Довольно часто, но иногда инициатором этого являюсь я. Скоро будет песня с французским артистом, а еще с Jah Khalib классный трек. И еще я с подружкой записала хип-хоп версию Black Water, очень интересно получилось.

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