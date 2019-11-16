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MARUV отменила свое выступление в России и расстроила поклонников

Украинская певица извинилась перед фанами в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:18
MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

Украинская певица MARUV, которая на днях стала "Певицей года" по версии российского глянца, отменила свое выступление в России. Артистка должна была присутствовать на фестивале Energy в городе Уфа в эту пятницу, 15 ноября, но не смогла туда добраться из-за состояния здоровья.

Смотрите в сюжете, почему отменили концерт MARUV у Аккерманской крепости:

На своей странице в Instagram MARUV рассказала, что должна была участвовать в шоу, посвященном четырехлетию радио Energy в российской Уфе. Украинка отменила свое выступление из-за плохого самочувствия.

"Дорогие друзья, Уфа, все, кто сегодня собирались прийти на фестиваль Energy, на мое выступление! К сожалению, меня там не будет. Мне стало очень плохо на пересадке, вот я нахожусь сейчас в аэропорту. Я, к сожалению, даже вот не вылетела к вам. Мне очень жаль, я надеюсь, мы с вами увидимся еще обязательно", – обратилась певица к фолловерам.

MARUV | Фото: instagram.com/maruvofficial/

MARUV также призвала своих поклонников следить за здоровьем. "А вы обязательно следите за своим здоровьем, помните, что нужно нормальное количество часов спать и нормально питаться, иначе будете, как я – очень сильно потом болеть", – добавила она.

Ранее MARUV выпустила эротичный клип на трек Don’t Stop из нового альбома.

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