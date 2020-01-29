MARUV показала жаркий поцелуй с мужем на Бали: фото
Украинская певица проводит отпуск в теплых краях
Украинская исполнительница MARUV, которая недавно стала жертвой ограбления, отправилась отдыхать вместе со своим супругом Александром Корсуном в теплые края – на Бали. Отметим, что мужчина работает директором певицы.
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Эпатажная знаменитость редко публикует совместные фото с супругом, но на этот раз MARUV порадовала поклонников красочными совместными кадрами со своей второй половиной. Так, на ее странице в Instagram появились снимки из бассейна, на которых счастливые супруги сначала просто позируют в камеру, а потом целуются.
Отметим, что Александр сменил имидж, перекрасив волосы в светлый оттенок. Да и сама звезда также позировала перед камерой с зелеными волосами. Многие подписчики отметили, что Анна и ее муж внешне очень похожи и напоминают брата с сестрой.
Ранее мы писали, что MARUV в сексуальном купальнике попрощалась с отпуском. Также артистка на днях публично обратилась к правоохранительным органам и поблагодарила их за задержание вора, который взломал ее автомобиль.
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