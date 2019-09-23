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MARUV покинула "Танці з зірками": выступления пары на проекте

В пятом выпуске "Танців з зірками" шоу покинула пара MARUV и Евгений (JAY) Дмитренко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:54
MARUV и Евгений Дмитренко покинули Танці з зірками 2019
MARUV и Евгений Дмитренко покинули Танці з зірками 2019
Фото: instagram.com/maruvofficial

В воскресенье, 22 сентября, состоялся пятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019". В этот раз, согласно голосованию судей, наименьшее количество баллов получили две пары: DZIDZIO и Яна Цибульская, а также Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. Однако зрительское голосование помогло им остаться на проекте.

В пятом выпуске шоу "Танці з зірками 2019" покинула самая эпатажная пара – MARUV и Евгений (JAY) Дмитренко. Предлагаем вашему вниманию все выступления MARUV и JAY на проекте. За пять эфиров пара успела продемонстрировать вог, стрип, пасадобль, контемпорари и венский вальс. В пятом выпуске MARUV станцевала под свой первый хит Drunk Groove.

MARUV и JAY – Вог:

MARUV и JAY – Венский вальс:

MARUV и JAY – Контемпорари:

MARUV и JAY – Пасодобль:

MARUV и JAY – Стрип: последнее выступление на "Танцях з зірками 2019"

На своей странице в Instagram певица MARUV призналась, что участие в проекте отнимало много сил, и теперь она сконцентрируется на творчестве, в частности, организует арт-выставку. К слову, недавно MARUV выступила в московском метро.

Ранее мы также рассказали все подробности пятого выпуска шоу "Танці з зірками 2019".

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