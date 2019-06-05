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MARUV призналась, почему посещает психотерапевта

Певица посещает специалиста вместе с мужем Александром Корсуном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:02
MARUV призналась, что ходит к психотерапевту
MARUV призналась, что ходит к психотерапевту
Фото: пресс-служба

Победительница украинского Нацотбора MARUV в интервью Сегодня.Lifestyle признавалась, что периодически ходит к психотерапевту. Визиты к специалисту помогают артистке взглянуть на свои отношения с мужем с другой стороны.

Смотрите также эксклюзивное интервью со скандальной певицей MARUV:

Во время интервью со Славой Деминым MARUV тоже не стала скрывать тот факт, что посещает психотерапевта. По словам артистки, ходит она к доктору вместе со своим любимым мужем Александром Корсуном.

"Мы очень сознательные с ним люди, мы ходим к психотерапевту. Мы очень часто занимаемся самоанализом, и я в принципе люблю развиваться. Нумерология, астрология и психотерапия – это обо мне", – подчеркнула Аня.

MARUV
MARUV
Фото: Олег Батрак

MARUV заметила, что свои семейные проблемы они с Александром также решают у психотерапевта. Особенно в тех случаях, когда не могут договориться о чем-то один на один.

Напомним, MARUV представила новый откровенный клип на песню Mon Amour.

А Сергей Притула недавно опубликовал забавное фото и подшутил над MARUV.

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