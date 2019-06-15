MARUV прервала пресс-конференцию из-за вопроса о Крыме – СМИ

Скандально известная украинская певица не захотела отвечать на вопрос о принадлежности полуострова

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Украинская певица MARUV, которая накануне появилась на премии Муз-ТВ в Москве, перед своим первым сольным концертом в Киеве, который состоялся в пятницу, 14 июня, повздорила с одним из журналистов. На пресс-конференции звезда ушла от вопроса одного из присутствующих корреспондентов о том, "чей Крым?" и прервала беседу с другими представителями украинских СМИ.

Смотрите эксклюзивное интервью с певицей MARUV:

Как стало известно, журналист одного из популярных телеканалов Украины спросил у MARUV, кому принадлежит оккупированный полуостров Крым. На что певица ответила просьбой задать другой вопрос. Однако журналист настоял на своем и повторил свои слова.

"На отборочном туре Евровидения Джамала спросила у вас, чей же Крым. Вы не ответили. Так чей же Крым"? – поинтересовался журналист. В ответ MARUV сказала "Так, все, пока всем", и ушла с интервью.

Напомним, ранее мы писали о том, что MARUV призналась, почему посещает психотерапевта. Артистка также рассказала, где покупает свои костюмы в стиле БДСМ.

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