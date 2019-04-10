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MARUV призналась, что у нее в райдере: "Многие звонят и плачут"

Артистка призналась, что организаторам концертов бывает из-за ее предпочтений в еде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
MARUV
MARUV
Фото: Олег Батрак

В откровенном интервью Сегодня.Lifestyle знаменитая певица MARUV рассказала о своих отношениях с мужем, о детстве, университете, а также призналась, что у нее в райдере.

"Ничего такого сверхъестественного. Обычно организаторам сложно с тем, что я вегетарианка и много чего не ем – рыбу, мясо, морепродукты, а также картошку, помидоры и рис. Например, когда мы ездили в Италию, у них там все такое мучное, тяжелое, мясное – я это не ем, поэтому ходила там практически голодная и ела иногда пасту с соусом песто, потому приехала и лечила желудок еще неделю, потому что я в принципе привыкла питаться овощами, фруктами, а там в то время года был небольшой дефицит всего этого", – признается певица.

MARUV
MARUV
Фото: Олег Батрак

"А еще мы однажды прописали в райдер колготки в сетку, так как они рвутся почти на каждом выступлении и во время гастролей не успеваешь их купить. И это оказалось большой проблемой для организаторов – купить нам колготы в сетку (улыбается). Многие звонят и плачут, мол не могут найти такие колготки", – отметила певица.

Напомним, MARUV выпустила клип на песню SIren Song.

Смотрите в видео об участии MARUV в Нацотборе на "Евровидение 2019":

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Источник: Сегодня
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