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MARUV призналась, где покупает свои костюмы в стиле БДСМ

Певица рассказала о подготовке к сольному концерту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01

В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" певица MARUV рассказала, что нового увидят поклонники на сольном концерте в Киеве, как обычно создаются ее сценические костюмы и какую вещь она считает самой дорогой в своем гардеробе.

Певица MARUV готовится к большому сольному концерту в Киеве. Артистка поделилась подробностями о подготовке к особому событию. Оказывается, она даже научилась танцевать на пуантах.

"Да, я очень серьезно готовлюсь! Уже все ногти стерла – педикюра вообще нет. Я бы показала, но это такое страшное зрелище, пусть лучше туфли закроют навсегда! Из-за того, что я высокая, крупная и больше вешу, чем балерины. Они там вообще килограммов 45 весят, поэтому мои 70 хорошо ощущаются, стоя на 3-х пальцах. Но хорошая новость – 3 дня пальцы отбиваются так, что ты этого не чувствуешь и нормально стоишь. Теперь точно уверена, что каблуки после пуантов – просто кроссовки", – комментирует MARUV в программе "Ранок з Україною".

В последнее время образ певицы радикально изменился. Артистка признается – это дело рук её дизайнера Яны Чаплыгиной, которая также стала режиссером двух последних клипов MARUV. А какая реакция была у самой певицы, когда ей предложили столь откровенные образы?

Певица MARUV
Певица MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

"На самом деле, у меня было много одежды из кожи – именно таких высоких кожаных ботфортов. То есть я люблю такое с детства, если честно. Просто в тот момент у меня появилось немного денег, а эти штуки, как правило, дорогие. К тому же есть стилист, который нормально меня одел. Потому что до этого я на себя лепила все, что блестит, леопардовое, кожаное и лаковое", – рассказала MARUV.

Где MARUV покупает сценические костюмы и сколько тратит средств на них? Например, серый парик певице обошёлся в две с половиной тысячи евро – 75 000 гривен.

"А все остальное у меня из секонд-хенда и перешито. Например, один из моих любимых костюмов – тот, в котором на финале "Евровидения" выступала", – говорит MARUV.

Певица очень радуется, когда видит, как её стиль копируют поклонники, и находит в этом много позитива.

"Это моя любимая рубрика! Как по мне, это круто! Во-первых, все мальчики радуются. Во-вторых, увеличиваются ваши шансы завести себе парня. А в-третьих – это просто красиво, а я люблю, когда красиво!", – поделилась артистка.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что Николай Тищенко резко высказался о MARUV.

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