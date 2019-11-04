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MARUV признали лучшей российской певицей: все подробности

Певица лично приехала в Испанию за наградой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40
MARUV на церемонии награждения MTV EMA 2019
MARUV на церемонии награждения MTV EMA 2019
Фото: Getty Images

Известная украинская певица MARUV, которая недавно выпустила совместный трек с Jah Khalib, получила престижную Европейскую награду MTV Europe Music Awards 2019 как лучшая российская исполнительница.

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В воскресенье, 3 ноября, в Севилье состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной награды, на которой присутствовали такие мировые знаменитости, как футболист Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес, голландская супермодель Даутцен Крус и другие. Певица MARUV также отправилась лично за наградой, поскольку была номинирована на звание лучшей исполнительницы. Но вот только не украинской, а российской.

MARUV на красной дорожке в Испании
MARUV на красной дорожке в Испании
Фото: Getty Images

"Всем привет из Севильи. Сегодня, благодаря вам, эта женщина идет покорять красные дорожки. А без шуток, спасибо огромное моим фанатам, что так активно голосовали за меня. Благодаря вам я получила свой лакомый кусочек и обошла конкурентов на 30% в голосовании", – рассказала певица в Instagram-stories.

Отметим, кроме MARUV, на звание "Лучший артист" были номинированы:

  • Little Big
  • FACE
  • Noize MC
  • Zivert

До этого певица активно зазывала поклонников голосовать за нее. В свою очередь, подписчики MARUV разделились на два лагеря: одни активно голосовали за кумира, другие недоумевали, почему певица решила побороться за звание "Лучший артист" по версии российской премии.

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