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MARUV рассказала, какую свадьбу они бы хотели устроить с мужем

Супруги давно расписано, однако торжество они не устраивали

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:07

Интервью с MARUV

Украинская певица MARUV дала интервью телеканалу "Украина", где рассказала, почему они с супругом до сих пор не сыграли свадьбу, а только расписались.

"Мы недолго встречались, почти сразу начали жить вместе и расписались потом. Я ему сказала, что я тебе не прощу, если ты мне не устроишь свадьбу. Поэтому на какую нибудь годовщину мы сделаем крутую свадьбу. Я там приглашу гостей. У меня очень большая семья, очень много родственников. Пожалуй, только моих родственников будет человек 40, мне кажется. Всех моих друзей, у меня много друзей, я еще со школьных лет дружу со многими людьми. Артистов приглашу. Короче, сделаю фееричную свадьбу".

MARUV
MARUV
Фото: Олег Батрак

Журналист поинтересовалась у певица, какое платье она выберет для торжества. Артистка ответила, что это будет белое платье в ретро-стиле.

Ранее в интервью Сегодня.Lifestyle MARUV рассказала о неожиданном хобби, "грязном" шоу-бизнесе и ближайших планах. Кроме этого MARUV поведала об отношениях с мужем, походах к психотерапевту и бурных студенческих годах.

Смотрите также блиц-интервью с MARUV:


Блиц. MARUV

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