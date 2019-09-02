MARUV со слезами на глазах посвятила вальс своей бабушке: видео

Танец в латексе: эпатажная певица удивила судьей

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

В это воскресенье, 1 сентября, на телеканале "1+1" состоялся второй эфир проекта "Танці з зірками 2019". В новом выпуске телезрители впервые проголосовали за своих любимчиков, а участники посвятили выступления своим кумирам. Для эпатажной MARUV кумиром оказалась ее 80-летняя бабушка.

Артистка со слезами на глазах рассказала, что из-за травмы женщина, которая ее воспитала, не может передвигаться и приехать на эфир в Киев, поэтому смотрит все ее выступления по телевизору. MARUV со слезами на глазах посвятила вальс бабушке: "Я надеюсь, тебе понравится. Я люблю тебя".

Вместе со своим партнером JAY певица исполнила венский вальс, который жюри оценили в 26 баллов. Все судьи засыпали пару позитивными комментариями, а Влад Яма признался, что исполнение вальса в латексном костюме он видит впервые: "Вальс в латексе я вижу впервые. Но мне понравилось! И страшно интересно, что с вашей парой будет дальше".

Напомним, что в минувшее воскресенье MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками".

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