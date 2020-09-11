MARUV в новом провокационном образе выпустила клип на песню Sad Song

Мнения слушателей по поводу нового трека певицы разделились

Украинская певица MARUV презентовала новую песню под названием Sad Song. Артистка также выпустила клип, в котором предстала в провокационном образе.

В видео MARUV снялась в облегающем полупрозрачном костюме и сапогах на толстой платформе. Артистка выбрала образ total black, в то время как в клипе с ней снялась актриса, одетая во все белое, представляя противоположность артистки по сюжету.

Мнения поклонников артистки разделились: одни сочли песню новым хитом, другим она не пришлась по душе.

"Бомбовский, жгучий хит осени! Вышел очень эстетичный и красивым", "MARUV, это просто бомба. Клип шикарный, песня и вокал тоже", "MARUV, великолепна, песня – состояние души", "И вот новая песня, которая будет взрывать все хит-чарты", – пишут поклонники.

Скриншот: YouTube

"Хорошая песня, качественный клип, мы любим Марув, но это не хит", "Клип очень красивый, а вот песня не понравилась. Очень простой мотив, ничего интересного. Приятно для глаз, но не для слуха", "Визуальный ряд прекрасен, а вот звуковой только на фон как не отвлекающий ставить. Финалочка разве что выделяется в лучшую сторону", – пишут другие пользователи Сети.

Скриншот: YouTube

Напомним, Алина Гросу в новом клипе потроллила мужчин-изменщиков и намекнула на личную драму. Мы также писали, что Джамала и Pianoбой представили совместную песню.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться