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MARUV в новом провокационном образе выпустила клип на песню Sad Song

11 сентября, 16:43

Мнения слушателей по поводу нового трека певицы разделились

Украинская певица MARUV презентовала новую песню под названием Sad Song. Артистка также выпустила клип, в котором предстала в провокационном образе.

В видео MARUV снялась в облегающем полупрозрачном костюме и сапогах на толстой платформе. Артистка выбрала образ total black, в то время как в клипе с ней снялась актриса, одетая во все белое, представляя противоположность артистки по сюжету.

Мнения поклонников артистки разделились: одни сочли песню новым хитом, другим она не пришлась по душе.

"Бомбовский, жгучий хит осени! Вышел очень эстетичный и красивым", "MARUV, это просто бомба. Клип шикарный, песня и вокал тоже", "MARUV, великолепна, песня – состояние души", "И вот новая песня, которая будет взрывать все хит-чарты", – пишут поклонники.

Скриншот: YouTube

"Хорошая песня, качественный клип, мы любим Марув, но это не хит", "Клип очень красивый, а вот песня не понравилась. Очень простой мотив, ничего интересного. Приятно для глаз, но не для слуха", "Визуальный ряд прекрасен, а вот звуковой только на фон как не отвлекающий ставить. Финалочка разве что выделяется в лучшую сторону", – пишут другие пользователи Сети.

Скриншот: YouTube

Напомним, Алина Гросу в новом клипе потроллила мужчин-изменщиков и намекнула на личную драму. Мы также писали, что Джамала и Pianoбой представили совместную песню.

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