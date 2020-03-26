Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

MARUV в России нецензурно пожаловалась на украинское консульство

Певица заявила, что сотрудница консульства ей нахамила

Валерия Ильченко
Сегодня, 18:07

Популярная украинская певица MARUV, которая ранее нецензурно обратилась к подписчикам, гневно высказалась об Украине. Дело в том, что певица активно гастролирует на территории России, где находится и сейчас. По словам MARUV, она обратилась в украинское консульство, чтобы получить информацию, как добраться домой в условиях карантина. Однако в ответ певице нахамили и не предоставили никаких данных, лишь уточнив: "Тот, кто хотел выехать, уже выехал".

"Я просто в шоке. Потому что я сейчас дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой и какие варианты есть. И это просто самое конч**ное, самое невежественное консульство, которое может быть! Девушка-оператор просто психованная идио*ка – каждый раз когда я перезваниваю, они просто скидывают, даже не берут трубку, не могут объяснить нормально", – негодует артистка.

Певица MARUV
Певица MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV утверждает, что не могла раньше выехать из России по объективным причинам. А вот сотрудники украинского консульства должны были помочь ей добраться домой, вместо того, чтобы предвзято относиться к гражданам Украины, которые находятся в РФ.

"То есть когда ты говоришь: "Я не могла по объективным причинам уехать раньше и попасть домой, скажите, что мне делать сейчас", они просто говорят одну заученную фразу: "Тот, кто хотел выехать, уже выехал". Я хочу одно сказать: так не поступают, так дела не будет. Почему в других странах за своих граждан стоят, а в нашей, бл**ь, просто *опу вытирают?! Я скажу больше, это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России. И бл**ь, у меня такой же паспорт, как у вас! У меня такие же права, гарантированные мне Конституцией, как у вас! Поэтому если вы не можете не предвзято исполнять свою работу – не работайте на этой работе!", – в ярости сказала MARUV.

Ранее MARUV ограбили в Киеве. Узнайте подробности:

Однако спустя короткое время MARUV уточнила, что не слишком переживает из-за того, что не может сейчас попасть домой. Певица всего лишь хотела, чтобы украинское консульство предоставило ей информацию о возможных вариантах возвращения на территорию страны.

"Дело не в том, что мне срочно нужно вернуться домой. Дело в том, что я, как обычный человек, звоню, чтобы узнать, какая сейчас процедура возврата домой, нужно ли ждать окончания карантина, и мне просто не захотели предоставить в полном объеме информацию, вот в чем проблема. Еще и разговаривали на повышенных тонах, бросили трубку и сейчас просто постоянно сбрасывают или не работает номер телефона", – утверждает звезда.

Напомним, не так давно MARUV показала жаркий поцелуй с мужем на Бали.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Объявлены первые победители премии YUNA 2020 "Пока, Дубай": MARUV в сексуальном купальнике попрощалась с отпуском "Страх оказался сильнее": писатель Борис Акунин заразился COVID-19
карантин MARUV
Реклама

Новости партнеров

Тают во рту. Луковые котлеты за 10 минут: готовим без грамма мяса
Тают во рту. Луковые котлеты за 10 минут: готовим без грамма мяса
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)

Популярные статьи

Сегодня, 17:00Fun

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

Сегодня, 16:15Шоу-бизнес

У Льва Лещенко начался отек легких из-за коронавируса – СМИ

Сегодня, 13:44Wellness

Как накачать ягодицы в домашних условиях: пять эффективных упражнений

Сегодня, 11:29Шоу-бизнес

У Льва Лещенко обнаружили коронавирус и перевели в реанимацию

Сегодня, 10:15Food

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

Сегодня, 08:56Food

Салаты из редиса: три весенних рецепта

Вчера, 16:20Wellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Вчера, 15:13Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Вчера, 11:54Шоу-бизнес

В семье Софии Ротару случилось горе

Вчера, 09:19Fun

Парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг: пес справился с заданием, фото

24 мартаFun

Как люди "сходят с ума" во время карантина и самоизоляции дома: прикольные видео

24 мартаEvents

Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника

24 мартаWellness

Как правильно качать пресс, чтобы не травмироваться

24 мартаШоу-бизнес

Тина Кароль на карантине умилила Сеть видео с сыном

24 мартаШоу-бизнес

Итальянская актриса умерла от коронавируса

24 мартаEvents

Новолуние 24 марта: как правильно себя вести и что ни в коем случае нельзя делать

Новости партнеров

Две свеклы и луковица: салат съедают за минуты и просят добавки
Две свеклы и луковица: салат съедают за минуты и просят добавки
Как сложилась судьба первых красавцев СССР
Как сложилась судьба первых красавцев СССР
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Варим суп с мясом 30 минут: ленивая еда сразу на 3 дня
Варим суп с мясом 30 минут: ленивая еда сразу на 3 дня
Курица для ленивых: наделали 7 блюд за полчаса
Курица для ленивых: наделали 7 блюд за полчаса
8 трендовых челок, которые визуально молодят
8 трендовых челок, которые визуально молодят
Вкуснятина за 40 минут: Вареная колбаса в бутылке из курицы
Вкуснятина за 40 минут: Вареная колбаса в бутылке из курицы