MARUV в России нецензурно пожаловалась на украинское консульство

Певица заявила, что сотрудница консульства ей нахамила

Популярная украинская певица MARUV, которая ранее нецензурно обратилась к подписчикам, гневно высказалась об Украине. Дело в том, что певица активно гастролирует на территории России, где находится и сейчас. По словам MARUV, она обратилась в украинское консульство, чтобы получить информацию, как добраться домой в условиях карантина. Однако в ответ певице нахамили и не предоставили никаких данных, лишь уточнив: "Тот, кто хотел выехать, уже выехал".

"Я просто в шоке. Потому что я сейчас дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой и какие варианты есть. И это просто самое конч**ное, самое невежественное консульство, которое может быть! Девушка-оператор просто психованная идио*ка – каждый раз когда я перезваниваю, они просто скидывают, даже не берут трубку, не могут объяснить нормально", – негодует артистка.

Певица MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV утверждает, что не могла раньше выехать из России по объективным причинам. А вот сотрудники украинского консульства должны были помочь ей добраться домой, вместо того, чтобы предвзято относиться к гражданам Украины, которые находятся в РФ.

"То есть когда ты говоришь: "Я не могла по объективным причинам уехать раньше и попасть домой, скажите, что мне делать сейчас", они просто говорят одну заученную фразу: "Тот, кто хотел выехать, уже выехал". Я хочу одно сказать: так не поступают, так дела не будет. Почему в других странах за своих граждан стоят, а в нашей, бл**ь, просто *опу вытирают?! Я скажу больше, это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России. И бл**ь, у меня такой же паспорт, как у вас! У меня такие же права, гарантированные мне Конституцией, как у вас! Поэтому если вы не можете не предвзято исполнять свою работу – не работайте на этой работе!", – в ярости сказала MARUV.

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Однако спустя короткое время MARUV уточнила, что не слишком переживает из-за того, что не может сейчас попасть домой. Певица всего лишь хотела, чтобы украинское консульство предоставило ей информацию о возможных вариантах возвращения на территорию страны.

"Дело не в том, что мне срочно нужно вернуться домой. Дело в том, что я, как обычный человек, звоню, чтобы узнать, какая сейчас процедура возврата домой, нужно ли ждать окончания карантина, и мне просто не захотели предоставить в полном объеме информацию, вот в чем проблема. Еще и разговаривали на повышенных тонах, бросили трубку и сейчас просто постоянно сбрасывают или не работает номер телефона", – утверждает звезда.

Напомним, не так давно MARUV показала жаркий поцелуй с мужем на Бали.

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