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MARUV в спортивном костюме вернулась на паркет "Танців з зірками": видео

Эпатажное выступление певицы в финале танцевального шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:55
MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

Во время финала развлекательного шоу "Танці з зірками 2019", который стартовал в воскресенье, 24 ноября, эпатажная украинская певица MARUV сделала сюрприз телезрителям. Артистка презентовала свой новый сингл под названием Don’t Stop.

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На сцену певица вышла в неожиданном образе – черном спортивном костюме и в туфлях на высоком каблуке. На груди у MARUV красовалась имитированная татуировка с названием песни. Разумеется, что постановочный номер не обошелся без ее любимого шоу-балета, девочки которого также были облачены в спортивные костюмы. Также в постановке участвует партнер артистки по "Танцях з зірками" Jay.

Отметим, что композиция Don’t Stop стала вторым треком, который войдет в альбом MARUV под названием Hellcat Story. Многие фанаты отметили, что они в восторге от новой композиции, а некоторые даже заметили схожесть с певицей Мадонной.

Отметим, что открывать грандиозный финал танцевального шоу выпала честь украинской певице Насте Каменских. Видео выступления смотрите по ссылке.

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шоу-бизнес певица MARUV Танці з зірками 2019
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