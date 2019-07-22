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MARUV во время парламентских выборов 2019 выступала в России

Украинская певица дала концерт в Новосибирске

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

Украинская певица MARUV, которая недавно спела на концерте Кристины Агилеры в Москве, снова приехала выступать в Россию. Дело в том, что звезда предпочла концерт в одном из ночных клубов Новосибирска вместо голосования на парламентских выборах в Украине, которое состоялись 21 июля 2019 года. 

Смотрите в сюжете, как прошел концерт эпатажной MARUV в Киеве:

Сама MARUV не скрывает тот факт, что она продолжает выступать на российских сценах. Артистка часто публикует на своей странице в Instagram фото и видео с выступлений, а также благодарит публику за горячий прием. 

Скриншот из соцсети

Отметим, что именно частые выступления певицы на территории России стали предметом для настоящего скандала во время Национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2019. Певица заявила, что не хочет связывать политику с творчеством и не откажется от концертов. 

Напомним, что недавно MARUV опубликовала фото, на котором сложно не заметить ее округлившийся животик. Многие поклонники певицы решили, что она беременна. Однако было очевидно, что это могло быть результатом выбранного ракурса или плотного обеда. Видимо, новым фото в купальнике MARUV решила ответить на сплетни относительно беременности.

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Россия концерт шоу-бизнес парламентские выборы MARUV
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