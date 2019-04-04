MARUV выступила на юбилее Иосифа Пригожина

Российскому продюсеру Иосифу Пригожину запрещено въезжать на территорию Украины

MARUV спела на дне рождения запрещенного в Украине продюсера Фото: instagram.com/maruvofficial

2 апреля известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметил юбилей. Супругу певицы Валерии исполнилось 50 лет, и по такому поводу он решил организовать масштабное празднование. Поздравить Иосифа Пригожина, которому запрещено въезжать на территорию Украины, пришли многие артисты: Ирина Дубцова, Лолита, Николай Басков, Лера Кудрявцева, Наташа Королева и многие другие.

Кроме того, на юбилее российского продюсера выступила украинская певица MARUV. Ни для кого не секрет, что победительница Нацотбора на "Евровидение 2019" гастролирует в РФ. Видео выступления MARUV на юбилее Иосифа Пригожина появилось в сети.

INSTAGRAM (@valeriya_iosif_live) on Apr 2, 2019 at 7:04pm PDT

MARUV вышла на сцену в обновленном образе, в котором она уже появлялась на церемонии YUNA 2019 – в розовом коротком парике и очках. Как прошла премия – смотрите в видео:

Ранее мы писали, что с MARUV случилась неприятность в киевском аэропорту.

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