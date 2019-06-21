MARUV выступит на концерте Кристины Агилеры в Москве

Кристина Агилера пригласила MARUV выступить у нее на разогреве

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Украинская певица, победительница Нацотбора на Евровидение 2019 MARUV – частый гость в РФ. Артистка снимается для российских глянцев и появляется на светских мероприятиях. К примеру, недавно MARUV выступила на юбилее российского продюсера, супруга певицы Валерии – Иосифа Пригожина.

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А теперь стало известно, что артистка станет гостьей на концерте Кристины Агилеры в Москве. Певица пригласила MARUV выступить на разогреве. Об этом сообщает концертный организатор SAV Entertainment на странице в Facebook.

"Объявляем певицу, которую Кристина Агилера выбрала для открытия своего концерта 23 июля! Это MARUV, номинантка на конкурс Евровидение и одна из самых востребованных звезд отечественной поп-музыки. Ее альбом BLACKWATER, выпущенный в сентябре 2018-го, стал в России трижды платиновым, а хиты Drunk Groove и Focus On Me, принесшие ей известность по всему миру, покорили самые высокие позиции в чартах СНГ, а также Польши, Мексики и Франции", – говорится в заявлении.

Сама MARUV эту информацию пока не прокомментировала.

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