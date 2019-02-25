MARUV: "Я – музыкант, а не бита на политической арене"

Певица прокомментировала ситуацию с "Евровидением 2019"

Украинская певица MARUV, победившая в Нацотборе на "Евровидение 2019", не едет на конкурс из-за противоречий с НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины). После официального сообщения на сайте вещателя, на странице MARUV в соцсетях появилось следующее заявление:

"Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на "Евровидение – 2019". Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну – Украину на международной песенной арене. Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными", – пишет певица.

MARUV

"Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене.

Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры.

Завтра я проснусь с новыми силами – побеждать и популяризировать свою музыку в мире", – заключила MARUV.

Ранее вице-премьер Кириленко сделал новое заявление о MARUV на "Евровидении".

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