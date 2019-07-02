MARUV заподозрили в беременности

Певица опубликовала неоднозначное фото

Недавно победительница украинского Нацотбора певица MARUV дала большой сольный концерт в Киеве, к которому тщательно готовилась в течение четырех месяцев. Накануне выступления артистка поделилась с Сегодня.Lifestyle эксклюзивными кадрами подготовки к нему.

Спустя две недели после концерта поклонники стали подозревать, что MARUV – беременна. Такой вывод они сделали из-за недавнего фото, которое появилось на странице певицы в Instagram. На нем MARUV позирует в леопардовом облегающем платье под пояс, из-под которого виднеется округлившийся животик. Стоит отметить, что это может быть результатом выбранного ракурса.

"Сила девушек", – подписала кадр певица.

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Так или иначе, MARUV не подтверждает и не опровергает догадки подписчиков.

Отметим, в последние несколько месяцев о победительнице украинского Нацотбора певице MARUV чаще появляются новости скандального характера. Так, артистка активно гастролирует на территории РФ и выступила дне рождения российского продюсера Иосифа Пригожина.

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