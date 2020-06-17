"Маша, что ты делаешь": Оля Полякова впервые прокомментировала новые отношения дочери

15-летняя дочь певицы встречается с парнем 3 месяца

Украинская певица Оля Полякова впервые прокомментировала новые отношения своей 15-летней дочери. Напомним, что на днях Маша опубликовала на личной странице в Instagram снимок со своим бойфрендом, подписав: "Моя любовь".

Маша Полякова со своим парнем Фото: instagram.com/mashapolyakova

Впервые Оля заговорила об отношениях дочери во время прямого эфира на своей странице в Instagram. Тогда звезда заявила, что нормально относится к тому, что ее дочь-подросток уже встречается с мальчиками. Во время интервью в программе "Экзамен" с Машей Ефросининой "Королева ночи" впервые прокомментировала опубликованный снимок дочери.

"Она сейчас выкладывает поцелуи со своим парнем. Я ей говорю: "Маша, что ты делаешь? Тебе не кажется, что это какая-то интимная история?". А она говорит: "Ты же знаешь, что мне нужен трафик"... Она очень любит внимание, любит камеры и сниматься. Понятно, когда она выставляет неприемлемые вещи, я ей звоню и говорю: "Ты сошла с ума?". И тогда она все удаляет", – поделилась Оля Полякова.

Оля и Маша Поляковы Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Ефросинина также поинтересовалась у своей звездной гости, как она относится к новому парню дочери и знакома ли артистка с ним. На что Полякова с улыбкой вздохнула и ответила: "Нет, со мной еще не знакомила. Она меня спрашивает: "Он тебе нравится?". А я ей: "Маша, он не мне должен нравиться, а тебе".У них не близкие отношения, они общаются всего три месяца, из которых два месяца на карантине они не виделись".

Также недавно Маша Полякова попрощалась со школой и показала праздничные фото с выпускного балла.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться