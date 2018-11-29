Маша Ефросинина без макияжа показала утреннее селфи с мужем

Знаменитость поделилась забавным снимком, сделанным в Нью-Йорке

Маша Ефросинина. Фото: facebook.com/masha.efrosinina.9

Ведущая Маша Ефросинина, которая назвала самые бестактные вопросы, которые раздражают, поделилась забавным селфи, сделанным с мужем в Нью-Йорке. Сейчас звезда находится в "Большом яблоке", где ей пришлось очень рано встать.

Об этом знаменитость сообщила на странице в Instagram. Маша запостила изображение, на котором вместе с возлюбленным Тимуром Хромаевым изображена в ресторане. Как сообщила Ефросинина, им пришлось встать в 5 утра. "Прекрасное подзабытое чувство – подъем в 5 утра", – прокомментировала фотографию Ефросинина и сопроводила ее хештегом #запухаськи.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Поклонники сделали ведущей комплимент, что она очень хорошо выглядит. "Ой, Маша! Какая же вы красивая без макияжа, оказывается!", "Без мейка такая девчушка", "Вы просто светитесь оба", "Красивая и гармоничная пара всегда радует сердце! Счастья вам!" – пожелали фолловеры Маше и Тимуру.

Напомним, что на днях Маша Ефросинина вместе с мужем прилетела в Нью-Йорк, где заставила местных оторваться от смартфонов.