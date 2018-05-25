Маша Ефросинина, Джамала, MONATIK и другие украинские звезды призывают поблагодарить своих учителей

В рамках флешмоба #вчительмогоуспіху музыканты, телеведущие и другие знаменитости вспомнили про учителей, которым благодарны больше всего

Джамала. Фото: пресс-служба

В рамках флешмоба #вчительмогоуспіху музыканты, телеведущие и другие знаменитости вспомнили про учителей, которым благодарны больше всего, и призвали украинцев номинировать педагогов на премию Global Teacher Prize Ukraine.

В социальном ролике, выпущенном общественной организацией "Освитория" к окончанию учебного года, Маша Ефросинина благодарит своих учителей за веру и умение любить и ценить, Елена Кравец — за то, что научили быть взрослой, Наталья Мосейчук — что научилась быть собой, а Надя Дорофеева — за настойчивость.

Джамала Фото: пресс-служба Зоя Литвин Фото: пресс-служба Маша Ефросинина Фото: пресс-служба MONATIK Фото: пресс-служба Надежда Дорофеева Фото: пресс-служба Олег Винник Фото: пресс-служба Александр Пономарев Фото: пресс-служба Елена Кравец Фото: пресс-служба 1/8

"У каждого из нас был учитель, которому мы благодарны. Я вспоминаю своего учителя физики Юрия Столярова, хотя физика никогда не была моим фаворитом. Он мог быть суровым, но никогда не унижал достоинство ребенка. В нем чувствовалась позитивная требовательность, и я тогда впервые поняла, как это важно, — рассказывает Зоя Литвин, глава общественной организации "Освитория", организатор и глава жюри премии Global Teacher Prize Ukraine. — Именно таких учителей, которые создают пространство, где ученик полноценно проживает каждый день, имеет интересные проекты и возможность менять мир уже сегодня, я бы номинировала на премию. Ведь лучшая благодарность учителю за его работу — не цветы, а признание".

Напомним, Маша Ефросинина показала, как начался ее день рождения в Брюсселе.

Также MONATIK снялся для модного глянца.