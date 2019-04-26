Маша Ефросинина о финале шоу "Дивовижні люди": "Я ждала этого дня"

Также своими эмоциями поделились Александр Скичко и Алексей Суханов

Маша Ефросинина Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Грандиозный финал! Уже в эту субботу зрителей ждет долгожданный финал супер шоу "Дивовижні люди". Для каждого из финалистов команда проекта готовит абсолютно новые масштабные и сверхсложные испытания, которые позволят лучше продемонстрировать невероятные способности героев.

"Я ждала этого дня, я смогу только сидеть, наслаждаться тем, как эти испытания проходят, подбадривать их, говорить: "Все будет ок", потому что я действительно очень нервничаю", – делится эмоциями Маша Ефросинина.

Александр Скичко признался – участники действительно поражают своими способностями, а некоторые из них прямо на съемочной площадке устанавливает рекорды: "У нас сегодня только участник установил рекорд Европы. И таких номеров очень много, потому что мы уже знаем, что эти участники, которые находятся в супер-финале, они невероятно талантливы, они обладают уникальными способностями".

Один из экспертов шоу ведущий Алексей Суханов заверил, проект для него очень эмоциональный и он, конечно, имеет своих фаворитов, поэтому с нетерпением ждал супер финал: "Я болею за гордость, за тех людей, которые нас окружают и которыми нужно гордиться".

Эксперты шоу "Дивовижні люди" Фото: телеканал "Украина"

Победителя супершоу выбирает вся страна путем СМС-голосования, при этом звездные эксперты ставить баллов не будут. Среди финалистов люди с уникальными способностями: незрячий парень который может сказать, какой предмет находится перед ним, не касаясь его. Знаток опер, который может определить оперные произведения без звука – только за движениями губ солистов. Художник-амбидекстр, который рисует два портреты одновременно. Мальчик, который на ощупь может отличить 400 пород собак. И другие впечатляющие личности! А победитель получит денежный приз – 200 000 гривен.

Кто одержит победу в супер шоу "Удивительные люди" узнаете уже в эту субботу, 27 апреля в 21:00. Не пропустите, грандиозный финал, который вас точно удивит!

Напомним, Алексей Суханов рассказал о финале шоу "Дивовижні люди".

Ранее мы рассказали, кто борется за победу в проекте "Дивовижні люди".

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