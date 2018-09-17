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Маша Ефросинина о своем выступлении: "Я и балет – это как брачующиеся мышь с антилопой"

Ведущая снова поделилась эмоциями после эфира

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:18
Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Известная ведущая Маша Ефросинина почти после каждого шоу "Танцы со звездами" делится своими впечатлениями о выступлении. Этот раз не стал исключением. В прошедшем эфире Мария исполняла сложный танец – номер сочетал в себе элементы балета и пасодобля.

"Итак, балет с пасадоблем!!! Сразу скажу, что отдаю себе отчет – этот наш с Максом танец многие приняли неоднозначно, или проще говоря, "зашел" он не всем! И я вас абсолютно понимаю!

По словам Маши,проект "Танцы со звездами" – это, в первую очередь, "шоу, которое дарит зрителю всю палитру эмоций и впечатлений".

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Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Да, я и балет – это как брачующиеся мышь с антилопой... А балет в замесе с пасадоблем, подготовленные за четыре дня и окрашенные комедийным театральным перформансом, от этого бы даже у режиссера фильма "Черный лебедь" чердак снесло", – пишет Маша.

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Маша Ефросинина и Макс Леонов
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"В общем, я считаю, мы с Максом не облажались, несмотря на пресловутые арабески. Я пришла в проект для того, чтобы открыть в себе все свои возможности и посмотреть в глаза своим страхам и комплексам!!! Если бы мне сказали пять лет назад, что я выйду в эфир на многомиллионную публику в балетной пачке и белых(!!!) колготах, я бы подралась с этим человеком. А вчера даже шестёрка от Екатерина Кухар показалась десяткой", – заключила ведущая. Также Ефросинина поблагодарила всех, кто за нее голосовал.

Напомним, Маша Ефросинина рассказала, что ее беспокоит в "Танцах со звездами".

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ведущая танцы со звездами Маша Ефросинина
Источник: "Сегодня"
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