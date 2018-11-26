Маша Ефросинина обратилась к женщинам, страдающим от домашнего насилия – видео

Звезда записала видеообращение в черно-белых цветах

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая и блогер Маша Ефросинина, которая дала совет, что делать, если тебя бросил парень, в очередной раз обратилась к женщинам. Знаменитость записала черно-белое видео, в котором подняла очень важный вопрос физического и психологического насилия.

Артистка обратилась к женщинам, которые страдают от насилия в семье и посоветовала, куда обратиться и что делать, если вам придется с таким столкнуться.

"Вот информация, которую должна сохранить себе каждая украинка, как памятку. 1. В Украине круглосуточно и анонимно можно получить консультацию психолога или соцработника на горячей линии 116 123 (с мобильного). в 12 областях уже работают мобильные бригады социально-психологической помощи, которые могут выехать прямо домой! 2. есть приюты для женщин. Их адреса вы получите, вызвав полицию или позвонив на горячую линию, зафиксировав факт избиения или унижения. 3. важно помнить, что в случае насилия (или если вы стали свидетелем насилия) – нужно сразу звонить в полицию на 102. Именно они могут быстро реагировать на экстренные ситуации", – написала Ефросинина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 25 Ноя 2018 в 1:55 PST

Помимо этого, Маша напомнила, что с 2019 года вступят в силу изменения в законодательстве и домашнее насилие будет криминальным преступлением. "Это очень важный и нужный шаг в защите прав женщин, которые страдают от домашнего насилия", – добавила звезда.

Напомним, ранее Маша Ефросинина посоветовала, как эффективно распланировать день.