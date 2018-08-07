Маша Ефросинина опубликовала трогательное фото с сыном

Ведущая поделилась снимком в соцсети

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Знаменитая украинская телеведущая Маша Ефросинина активно ведет свой Instagram, радуя поклонников яркими фото и видео из повседневной жизни. нередкий гость ее странички – сын Александр, с котором Маша разместила новое трогательное фото.

"Вернулся мой сын с моря! Говорит, увлёкся там красивой девочкой. Зовут Катя . И ей всего-то каких-то...20 лет", – забавно подписала снимок Ефросинина.

Маша Ефросинина с сыном Александром Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Мужчина растет 100%", "ну все!!! Понеслась!!! Мой уже в 5 лет серьезно настроен был жениться, фуф... пронесло", "Какое замечательное отношение к женщине, прям с детства!!!! Не важно, сколько лет, важно, что понравилась!!! И возраст- не помеха", "А через каких-то лет 20 эта ситуация может набрать большие масштабы", – написали поклонники Маши в комментариях под фото.

Напомним, Маша Ефросинина рассказала о своих "табу" во внешнем виде.

Ранее Маша Ефросинина делала подборку книг, которые стоить прочесть летом.