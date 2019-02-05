Маша Ефросинина опубликовала редкий кадр с подросшей дочерью
Ведущая редко делится снимками дочери
Известная украинская телеведущая и эксперт шоу "Дивовижні люди", который совсем скоро выйдет на телеканале Украина, опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото своей 14-летней дочери Наны. На снимке девушка в стильном наряде позирует на фоне пальм.
"Когда я была ребёнком, одно упоминание о загранице приводило меня в трепет примерно так же, как полет в космос. Заграницей для меня пахло всё, включая жвачки:) Сегодня же моя дочь и её поколение не чувствуют границ и географии в вопросах получения знаний! Я это приветствую!", – подписала фото Мария.
"У Вас очень красивая дочь", "Какая модница", "Нана очень красивая, какое, наверное, сладкое чувство иметь такую взрослую и красивую дочь", " – пишут поклонники Маши в комментариях к фото.
Напомним, на своей странице в Instagram Маша Ефросинина опубликовала видеоролик с зажигательными танцами. На нем эксперты проекта "Дивовижні люди" Оля Полякова, Алексей Суханов и сама Маша выполняют различные танцевальные движения.
Ранее Маша показала стройные ноги в черных колготках в сеточку.
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