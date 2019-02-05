Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Маша Ефросинина опубликовала редкий кадр с подросшей дочерью

Ведущая редко делится снимками дочери

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:58
Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская телеведущая и эксперт шоу "Дивовижні люди", который совсем скоро выйдет на телеканале Украина, опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото своей 14-летней дочери Наны. На снимке девушка в стильном наряде позирует на фоне пальм.

"Когда я была ребёнком, одно упоминание о загранице приводило меня в трепет примерно так же, как полет в космос. Заграницей для меня пахло всё, включая жвачки:) Сегодня же моя дочь и её поколение не чувствуют границ и географии в вопросах получения знаний! Я это приветствую!", – подписала фото Мария.

Донька Маші Єфросиніної Нана Фото: instagram.com/mashaefrosinina

 

"У Вас очень красивая дочь", "Какая модница", "Нана очень красивая, какое, наверное, сладкое чувство иметь такую взрослую и красивую дочь", " – пишут поклонники Маши в комментариях к фото.

Напомним, на своей странице в Instagram Маша Ефросинина опубликовала видеоролик с зажигательными танцами. На нем эксперты проекта "Дивовижні люди" Оля Полякова, Алексей Суханов и сама Маша выполняют различные танцевальные движения.

Ранее Маша показала стройные ноги в черных колготках в сеточку. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
«Я – прогульщица»: Маша Ефросинина сделала неожиданное признание Как королева: роскошный образ Маши Ефросининой на новом телешоу Муж Маши Ефросининой показал их совместное фото десятилетней давности
Маша Ефросинина
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

4 самых могущественных знака Зодиака среди женщин
4 самых могущественных знака Зодиака среди женщин
Вокалистка группы KAZKA поделилась фото в купальнике
Вокалистка группы KAZKA поделилась фото в купальнике
Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Популярные статьи

Сегодня, 12:39Wellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

Сегодня, 11:51Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Сегодня, 07:35Стиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

Вчера, 16:50Fun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 15:06Психология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

Вчера, 12:25Афиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

Вчера, 06:35Психология

Назван секрет счастья для каждого знака зодиака

3 февраляШоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

3 февраляШоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

3 февраляШоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

3 февраляШоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

3 февраляШоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

3 февраляШоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

3 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Лев

3 февраляШоу-бизнес

Умер знаменитый рэпер Децл

3 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: у Стрельцов звездный час популярности, а Рыбам нужно уединиться

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Потап і Настя Каменських попалися на гарячому
Потап і Настя Каменських попалися на гарячому
Экс-Холостяк Дмитрий Черкасов стал отцом
Экс-Холостяк Дмитрий Черкасов стал отцом
Великий пост: нежные котлеты без мяса
Великий пост: нежные котлеты без мяса
Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»
Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»
Модный балаяж: новые оттенки окрашивания в 2019 году
Модный балаяж: новые оттенки окрашивания в 2019 году
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
И KAZKA туда же: солистка удивила фото в купальнике
И KAZKA туда же: солистка удивила фото в купальнике