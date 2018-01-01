Маша Ефросинина опубликовала семейное фото с мужем и сыном

Телеведущая забавно подписала снимок

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Знаменитая украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала на своей странице в Instagram фото со своем супругом Тимуром Хромаевым и их сыном Александром.

"Встретила гопоту", – пошутила Маша, подписав снимок в Instagram. Также известно, что на фото Маша позирует в стильном наряде от бренда Label One.

Маша Ефросинина с супругом и сыном Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что Маша Ефросинина и ее супруг Тимур Хромаев кроме сына Александра, который родился в 2014 году также воспитывают старшую дочь Нану, родившуюся в 2004.

Ранее знаменитая украинская ведущая Маша Ефросинина отправилась на отдых в солнечную Мексику. На своей странице в Instagram она поделилась несколькими яркими фото и видео. На снимках ведущая показала невероятную природу Мексики, а также и свою подтянутую фигуру в купальнике.

Также Маша показала снимки в стильном купальнике. На одном из снимков Мария позирует на пляже в оригинальном слитном купальнике. Свой пляжный образ ведущая дополнила шляпкой и солнцезащитными очками.

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