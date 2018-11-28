Маша Ефросинина опубликовала забавное видео с читающим книгу сыном

Ведущая также посоветовала, какой подарок сделать ребенку к новому году

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На своей странице в Instagram Маша Ефросинина разместила забавное видео со своим сыном Александром и рассказала, какой подарок лучше всего сделать детям на новый год:

"Всех, кто спрашивает, что дарить моим детям на праздники, я говорю- КНИГИ!

Слушайте, ну, я правда, считаю это лучшим подарком ребёнку. Хотя еще маленькой Нанусе мне в какой-то момент пришлось подсовывать игрушки, чтобы оторвать от чтения. Теперь вот с мужчиной моей мечты вечные споры :)", – говорит Маша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 28 Ноя 2018 в 2:09 PST

"В этом возрасте и чтением-то сложно назвать, больше формированием пристрастия к книге и ощущения, что она, книга, – это норма! Читаем сейчас по сто раз одну и ту же , и я придумала несколько вариантов, как разнообразить процесс: 1. Пока Саня на зубок пересказывает содержание одной книги, бурча его себе под нос, я вслух читаю ему другую ( у нас хорошо сейчас "заходит" на слух "Незнайка". 2. Или же читаю ему в сто первый раз его любимую книженцию в ролях . И сын счастлив, и мать прокачивает актерскую форму:)", – объяснила Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина обратилась к женщинам, страдающим от домашнего насилия.

Кроме этого, Маша Ефросинина дала совет, что делать, если бросил парень.