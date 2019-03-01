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Маша Ефросинина поделилась забавным фактом о себе

Ведущая развеселила своих поклонников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Знаменитая украинская ведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине и эксперт шоу "Дивовижні люди" Маша Ефросинина на своей странице в Instagram опубликовала фото в стильном леопардовом пальто и раскрыла забавный факт о себе:

"Есть в моей жизнь одна трабл-темаха: я просто каждый мать его, каждый первый глоток кофе из бумажного стакана, проливаю на себя!!! И вот сегодня я неожиданно вывела для себя супер лайфхак! Имя ему – леопардовый жакетик!!! Хочешь, чтобы пятен от кофе на тебе не было видно, носи леопард: проливай на него хоть термос кофе- ходишь по-любому пятнистая!", – с юмором подписала фото Маша и добавила хештег "полезные тренды".

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Ай, Маша, насмешили", "Мария – вы прекрасны!!!! Так держать!!! Ваша энергия передается и через интернет!!!", "Это суперспособность – во всем видеть позитив и положительные стороны!!!", – пишут поклонники Маши в комментариях к снимку.

Напомним, участник шоу "Дивовижні люди" довел Машу Ефросинину до слез.

Ранее в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle Маша Ефросинина рассказала о неожиданном повороте в жизни и прокомментировала слухи о беременности.

Смотрите видео о том, как Оля Полякова на съемках "Дивовижні люди" спародировала Тину Кароль:

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ведущая Маша Ефросинина
Источник: Сегодня
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