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Маша Ефросинина показала маму и рассекретила детскую привычку

Телеведущая призналась, что любила делать после школы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:36
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина, которая уже через месяц отметит 40-летие, очень похожа на свою маму. На своей странице в Instagram Маша Ефросинина опубликовала забавное фото с мамой, а также рассказала о милой детской привычке.

Как выяснилось, когда училась в школе, Маша после занятий любила прийти домой и надеть мамин махровый халат. Таким образом будущая звезда представляла себя в различных образах, кривляясь перед зеркалом. 

"В моей юности самым большим счастьем для меня было даже не целоваться с Колей (моей первой любовью), а приходить после школы домой, когда все ещё на работе, и... надевать мамин халат прямо поверх школьной формы. Потом какое-то время в нём ходить и кривляться перед зеркалом, представляя себя в разных ролях! Без халата всё это казалось глупостью! А вот эта махровая, пахнущая мамой вещь с какими-то пуговицами и перышками в карманах (моя мама имела привычку всё, что она подбирала с пола, класть в карманы), была для меня ощущением того, что я дома, и что я – взрослая!", – пишет шоувумен. 

Маша Ефросинина с мамой
Маша Ефросинина с мамой
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина признается, что тогда и подумать не могла, что сейчас будет пытаться избавить женские гардеробы от подобных вещей – недавно телеведущая запустила собственный бренд домашней одежды.

"Могла ли я себе тогда представить, насколько изменится мое представление о домашнем уюте и красоте на данном этапе жизни? Конечно, нет. Более того, я и мечтать не могла, что буду избавлять гардеробы девушек от "махрового антиквариата", – утверждает Маша.

А тем временем подписчики в комментариях к посту восхищаются тем, как Маша Ефросинина похожа на свою маму: "Как сестрички вы", "Ох уж эта генетика. Одно лицо с мамой". 

Напомним, недавно Маша Ефросинина призналась, что давала своей дочери попробовать все.

Пижаму от Маши Ефросининой сможет иметь каждая украинка - видео:

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