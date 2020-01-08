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"Я перестала стесняться": Маша Ефросинина показала подтянутую фигуру в купальнике

Телеведущая отдыхает в теплых краях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Многие украинские знаменитости отправились отмечать оставшиеся новогодние праздники в теплые края, и телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно рассказала о болезни 15-летней дочери, – не исключение. На своей странице в Instagram звезда поделилась с подписчиками снимком с отдыха.

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Так, телеведущая опубликовала фото, на котором позирует в ярком сдельном купальнике на фоне пальм. "Лучший мейк-ап в отпуске – golden hour", – лаконично подписала снимок звезда.

Маша Ефросинина в купальнике
Маша Ефросинина в купальнике
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Стоит отметить, Маша Ефросинина не относится к числу знаменитостей, которые активно демонстрируют формы в соцсетях. Однако не так давно телеведущая поделилась пляжным кадром, сделанным в Мексике. Под последним постом одна из подписчиц поинтересовалась, почему Ефросинина начала публиковать фото в купальнике, на что телеведущая ответила: "Я перестала стесняться и комплексовать!".

Ранее мы также писали, что Маша Ефросинина объединилась с первой леди Еленой Зеленской в борьбе против насилия.

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