Маша Ефросинина показала последствия "Танцев со звездами"

Другую сторону съемок в шоу она решила показать в своем блоге

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinin

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая поделилась редким семейным снимком, показала, как она выглядит после эфира "Танцы со звездами 2018".

От насыщенных будней и упорных тренировок Маша устает и истощается. Такую другую сторону съемок в "Танцах со звездами" она решила показать в своем блоге. Телеведущая опубликовала видео из салона, где ей делали массаж. Маша Ефросинина предстала уставшей, без макияжа но, как всегда, с чувством юмора.

"Раньше массаж для меня был релаксом, а теперь стал испытанием! Сперва находят забитую мышцу, затем на нее давят (так больно), что она разблокируется! И я снова огурчик! Ну, или, глядя на мою "моську" – вымоченный огурец", – написала Маша Ефросинина.

После процедуры телеведущая еле говорила. И даже в таком состоянии Маша шутила по поводу своей внешности, подчеркивая, что именно так выглядит женщина-мечта.

Напомним, иногда на своей странице в Instagram Маша Ефросинина публикует короткие ролики, на которых декламирует стихи собственного сочинения. Подписчицы ведущей приходят в восторг от стихотворений, которые по их отзывам, получаются "очень жизненными". При этом в свое творчество Маша старается добавлять долю юмора, хоть и темы выбирает серьезные и злободневные.