Маша Ефросинина покорила поклонников ярким образом на съемках шоу

Такой наряд ведущая выбрала для съемок шоу "Дивовижні люди"

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Для новейшего супер-шоу "Дивовижні люди", премьера которого состоится на телеканале "Украина" 23 февраля в 21:00, эксперт телепроекта Маша Ефросинина выбрала эффектный брючный костюм ярко-красного цвета.

Популярная телеведущая появилась на съемочной площадке шоу "Дивовижні люди" в элегантном наряде. Брючный костюм насыщенного красного цвета идеально дополняли черные босоножки на высокой шпильке.

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В Instagram Stories Маша Ефросинина опубликовала фото в этом образе, подписав его так: "Червоне – то любов". А на самой страничке появилось не менее яркое фото на фоне декораций нового проекта канала "Украина".

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Подписчики Маши сразу принялись комментировать новый наряд звезды: "Крутой образ", "Идеальная", "Супер, красотка", "Шикарная". Интересно, какими образами Маша еще удивит поклонников на съемках шоу "Дивовижні люди"?

Как сообщалось ранее, масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала-лидера бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Напомним, Маша Ефросинина показала красавицу-дочь.

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