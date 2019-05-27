Маша Ефросинина призналась, что осознала к 40-летию

Телеведущая поделилась ТОП-8 важных истин

Маша Ефросинина отметила 40-летие Фото: instagram.com/mashaefrosinina

25 мая одна из самых успешных украинских телеведущих Маша Ефросинина отметила 40-летие. Всем известно, что это своеобразный рубеж для каждой женщины. Маша Ефросинина отметила свой день рождения в Италии с мужем Тимуром Хромаевым.

После праздника телеведущая решила собраться с мыслями и поделиться с поклонниками важными истинами, к которым она пришла в своем возрасте. В частности, Маша Ефросинина дала советы женщинам относительно внешнего вида, отношений с мужчинами и друзьями.

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Никто ничего тебе не должен. Вот вообще ничего. Любые поступки людей в адрес друг друга – это просто их волеизъявления. Ты должен себе только одно – быть счастливым! ⠀ ⠀ Ничего не бывает зря! Не жалей о напрасно потраченном времени на какое-то действие, решение или знакомство! Даже самое странное и бессмысленное к чему-то тебя приведёт! Тупиком жизни может быть только пассив... ⠀ ⠀ Хорошо выглядеть – это грёбаный труд! Ежедневный, мать его, труд! Нет ничего страшного, если ты раскис! Ну вот ничего, возьми и позволь себе это! Пошли всё к чёрту, пореви, побейся головой об стену, пожалей себя пару дней... Очистись, выпусти из себя весь стресс – это нормально. Ты всего лишь человек, а не бесперебойный гаджет. Сила человека в его умении быть иногда слабым... Прислушивайтесь к вашим детям – они честнее всех укажут вам на ваши недостатки! Нет неправильных решений, есть принятые! ⠀ ⠀ ⠀ Настоящие друзья: ⠀

любят тебя по-человечески, а не расчётливо, и на это не влияют твои взлёты и падения; ⠀

Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев Фото: instagram.com/mashaefrosinina

могут тебе сказать, что ты в дерьме, если ты в дерьме! ⠀

знают, что подарить тебе на день рождения;

те, с кем можно есть из одной тарелки и без стеснения нести пьяный бред;

те, кому можно без сомнения позвонить в три ночи, если ключ сломался в замке квартиры;

никогда не напомнят тебе, что ты когда-то облажался, и не будут стебать твои слабые места;⠀

те, кому интересно узнать, как твои дела, а не только излагать про свои; ⠀

те, кто будут плакать и визжать от счастья за тебя, если ты получил от жизни офигенный бонус; ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

самая большая трагедия в отношениях мужчин и женщин – неумение поговорить друг с другом открыто и начистоту о проблемах внутри союза.

Потому что нас этому не учили! Потому что это самый тяжёлый акт из мне известных...

Маша считает, что если захотеть, можно всегда найти подход к своему партнеру.

Отметим, в день рождения телеведущей мы поделились ТОП-5 гугл-запросов о Маше Ефросининой.

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