Маша Ефросинина призналась, что осознала к 40-летию
Телеведущая поделилась ТОП-8 важных истин
25 мая одна из самых успешных украинских телеведущих Маша Ефросинина отметила 40-летие. Всем известно, что это своеобразный рубеж для каждой женщины. Маша Ефросинина отметила свой день рождения в Италии с мужем Тимуром Хромаевым.
После праздника телеведущая решила собраться с мыслями и поделиться с поклонниками важными истинами, к которым она пришла в своем возрасте. В частности, Маша Ефросинина дала советы женщинам относительно внешнего вида, отношений с мужчинами и друзьями.
- Никто ничего тебе не должен. Вот вообще ничего. Любые поступки людей в адрес друг друга – это просто их волеизъявления. Ты должен себе только одно – быть счастливым! ⠀ ⠀
- Ничего не бывает зря! Не жалей о напрасно потраченном времени на какое-то действие, решение или знакомство! Даже самое странное и бессмысленное к чему-то тебя приведёт! Тупиком жизни может быть только пассив... ⠀ ⠀
- Хорошо выглядеть – это грёбаный труд! Ежедневный, мать его, труд!
- Нет ничего страшного, если ты раскис! Ну вот ничего, возьми и позволь себе это! Пошли всё к чёрту, пореви, побейся головой об стену, пожалей себя пару дней... Очистись, выпусти из себя весь стресс – это нормально. Ты всего лишь человек, а не бесперебойный гаджет. Сила человека в его умении быть иногда слабым...
- Прислушивайтесь к вашим детям – они честнее всех укажут вам на ваши недостатки!
- Нет неправильных решений, есть принятые! ⠀ ⠀ ⠀
- Настоящие друзья: ⠀
- любят тебя по-человечески, а не расчётливо, и на это не влияют твои взлёты и падения; ⠀
- могут тебе сказать, что ты в дерьме, если ты в дерьме! ⠀
- знают, что подарить тебе на день рождения;
- те, с кем можно есть из одной тарелки и без стеснения нести пьяный бред;
- те, кому можно без сомнения позвонить в три ночи, если ключ сломался в замке квартиры;
- никогда не напомнят тебе, что ты когда-то облажался, и не будут стебать твои слабые места;⠀
- те, кому интересно узнать, как твои дела, а не только излагать про свои; ⠀
- те, кто будут плакать и визжать от счастья за тебя, если ты получил от жизни офигенный бонус; ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
- самая большая трагедия в отношениях мужчин и женщин – неумение поговорить друг с другом открыто и начистоту о проблемах внутри союза.
Потому что нас этому не учили! Потому что это самый тяжёлый акт из мне известных...
Маша считает, что если захотеть, можно всегда найти подход к своему партнеру.
Отметим, в день рождения телеведущей мы поделились ТОП-5 гугл-запросов о Маше Ефросининой.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram