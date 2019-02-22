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Эксклюзив: Маша Ефросинина прокомментировала слухи о беременности и рассказала о переменах в жизни

Ведущую удивило предположение ее подписчиков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Знаменитая украинская ведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине и эксперт шоу "Дивовижні люди", которое стартует на телеканале "Украина" 23 февраля, в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказала о неожиданном повороте в жизни и прокомментировала слухи о беременности.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что на днях Мария разместила в сети фото со следующей подписью: "Никак не привыкну к тому, что обычный новый день может неожиданно принести новость, задающую твоей жизни новый вектор. Бывает так у вас?". После этого многие подписчики ведущей подумали, что Маша снова беременна. Мы поинтересовались у ведущей, что же это за новость, которая задала тот самый "новый вектор" в ее жизни:

"Вот все подумали, что мне либо плохо, либо я беременна. Мне просто интересно, почему? Меня это больше всего поразило. В моих словах ничего на это не указывало. Мне неожиданно предложили очень интересную роль в кино. Я даже и не знала, что моя кандидатура рассматривается. Для меня все, что происходит в жизни, кино, проекты – это неожиданный звонок, неожиданное предложение. Я всегда об этом задумываюсь: насколько сейчас привыкли визуализировать, записывать, представлять, посылать во вселенную, планировать... Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах! Тебе раздается один звонок, и на свой график в ближайшие два месяца ты смотришь совсем по-другому", – объяснила Маша.

Напомним, Маша Ефросинина призналась, какая у нее слабость.

Ранее телеведущая Маша Ефросинина рассказала о самой неприятной сплетне о себе.

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Источник: Сегодня
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