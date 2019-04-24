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Маша Ефросинина раскрыла секрет стройной фигуры

Телеведущая рассказала, какие продукты питания избегает после 15:00

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:15
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Эксперт супершоу "Дивовижні люди", грандиозный финал которого состоится в эту субботу, 27 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина", Маша Ефросинина рассказала, как держит себя в форме.

Во время съемок на телеканале "Украина" Маша Ефросинина вспомнила, как много лет назад познакомилась с Александром Скичко, который проходил кастинг в одном из ее проектов. Кроме того, Маша рассказала, что тогда выглядела совершенно иначе, но при этом помнит себя "полненькой и со щечками".

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

По словам эксперта шоу "Дивовижні люди", залог ее стройной фигуры – строгий контроль за питанием и регулярные физические тренировки. Небольшие поблажки себе Маша все же порой делает, но есть и одно обязательное правило, которое она соблюдает.

"Я помню, как еще на заре моей карьеры нам говорили – быть аккуратными со сладостями. И скажу вам так: в плане сладостей и шоколада я категорична – после 15:00 подобного не ем", – призналась Маша Ефросинина.

Напомним, продолжается всеукраинское СМС-голосование за победителя супершоу. Ознакомиться с финалистами проекта, а также правилами голосования можно на сайте канала "Украина". Имя победителя, за которого зрители отдали наибольшее количество голосов, объявит ведущий проекта Александр Скичко в прямом эфире самого ожидаемого события весны – грандиозного финала супершоу "Дивовижні люди" 27 апреля. Победитель получит денежный приз – 200 000 гривен и звание Супермозг.

Эксперты шоу "Дивовижні люди"
Эксперты шоу "Дивовижні люди"
Фото: телеканал "Украина"

Масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Звездными экспертами проекта стали популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко.

Напомним, Маша Ефросинина показала маму и рассекретила детскую привычку.

Напомним, недавно Маша Ефросинина призналась, что давала своей дочери попробовать все.

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Маша Ефросинина Дивовижні люди
Источник: Сегодня
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