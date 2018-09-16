Маша Ефросинина рассказала, что ее беспокоит в "Танцах со звездами"

Телеведущая рассказала о всех сложностях шоу

Маша Ефросинина. Фото: instagram/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина, которая постоянно делится со своими подписчиками в Instagrsm подробностями и секретами шоу "Танцы со звездами", в котором она сейчас принимает участие, снова выложила ролик, в котором рассказала про прошлый эфир.

По словам Маши, ко всем уже пришло четкое понимание того, что они действительно могут вылететь. Поэтому накал страстей с каждым эфиром будет все сильнее и сильнее. Тем более, что и физическая усалость, и нервное напряжение тоже дают о себе знать.

View this post on Instagram A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on Sep 14, 2018 at 11:09pm PDT

Напомним, иногда на своей странице в Instagram Маша Ефросинина публикует короткие ролики, на которых декламирует стихи собственного сочинения. Подписчицы ведущей приходят в восторг от стихотворений, которые по их отзывам, получаются "очень жизненными". При этом в свое творчество Маша старается добавлять долю юмора, хоть и темы выбирает серьезные и злободневные.