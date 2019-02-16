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Маша Ефросинина рассказала о своей слабости

Ведущая сделала комплимент 23-летнему участнику шоу "Дивовижні люди"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:20
Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Во время съемок новейшего супер-шоу "Дивовижні люди", премьера которого состоится 23 февраля в 21:00 на канале "Украина", популярная ведущая и эксперт телепроекта Маша Ефросинина рассказала о том, к чему испытывает слабость.

Участник телепроекта, 23-летний Ярослав Олейник из Киева владеет уникальным слухом. Благодаря этому он может воспроизводить номера телефонов, ориентируясь на звучание клавиш. Ярослав покорил экспертов шоу своей способностью. Маша Ефросинина прокомментировала умение участника.

Ярослав Олейник Фото: телеканал "Украина"

"Конечно, это уникальная способность. Но вы, кроме того, такой... интеллигентный и талантливый. А моя слабость – это интеллигентные и талантливые люди", – призналась Маша Ефросинина.

Удивил Ярослав и другого эксперта, ведущего ток-шоу "Говорить Україна" Алексея Суханова: "Это сложное испытание, и ваша способность для меня – полностью уникальна. Когда мы предложили вам послушать еще раз, как набираются номера, вы отказались, сказав, что это будет не честным по отношению к другим участникам. Это меня поразило!".

Алексей Суханов Фото: телеканал "Украина"

Как сообщалось ранее, масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала-лидера бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Ранее Маша Ефросинина рассказала о самой неприятной сплетне о себе.

Напомним, Маша Ефросинина показала красавицу-дочь.

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Маша Ефросинина Дивовижні люди
Источник: Сегодня
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