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Маша Ефросинина станцевала под хит 90-х

Телеведущая предстала в ярком образе с кассетным плеером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:11
Маша Ефросинина показала забавный танец
Маша Ефросинина показала забавный танец
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

39-летняя телеведущая Маша Ефросинина частенько удивляет публику экстравагантными образами и колкими фразами, которые она часто выражает в форме иронического стихотворения. Так, недавно Маша Ефросинина эмоционально ответила хейтерам.

В этот раз телеведущая решила позабавить подписчиков и опубликовала забавное видео, на котором в ярком ретрообразе – красочных лосинах, боди и джинсовке – зажигательно танцует под хит 90-х. В руках Маша Ефросинина держит кассетный плеер с наушниками. 

"Ситуация – Девяностые...", – написала Ефросинина.

INSTAGRAM (@mashaefrosinina) on

На видео сложно разглядеть красочный макияж Маши Ефросининой: телеведущая нанесла на веки голубые тени, прорисовала брови черным карандашом, губы накрасила бежевым блеском и добавила контрастный контур. В Instastories хорошо видно яркий мейк-ап Маши Ефросининой.

Маша Ефросинина с ярким макияжем в стиле 90-х
Маша Ефросинина с ярким макияжем в стиле 90-х
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина трогательно поздравила мужа с днем рождения. Телеведущая написала Тимуру Хромаеву трогательный стих.

Смотрите выпуск программы "На каву із зіркою", героиней которого стала Маша Ефросинина:

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90-е танец Маша Ефросинина
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