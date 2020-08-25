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Маша Ефросинина трогательно поздравила сына с днем рождения: фото

Сегодня, 12:00

Сыну телеведущей сегодня исполняется шесть лет

Украинская телеведущая и почетный посол Фонда ООН в вопросах народонаселения Маша Ефросинина поздравила своего маленького сына Александра с днем рождения. Сегодня, 25 августа, мальчику исполняется шесть лет.

На своей странице в Instagram Маша опубликовала черно-белое фото с сыном и трогательно подписала снимок.

"Мальчик, изменивший мою жизнь. Вчера он чуть попереживал, что в пятилетнем возрасте ему и так было хорошо. Потом сказал: "Ну, шесть так шесть!" Сегодня чуть поплакал, что не за горами и семь, конечно...Сильно важна ему стабильность. В этом я могу гарантировать ему только свою безграничную любовь. С днем рождения, мой #полицейскийСаса", – подписала публикацию Ефросинина.

Маша Ефросинина с сыном
Маша Ефросинина с сыном
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В комментариях Машу поздравили родные, друзья, коллеги и подписчики.

"Мой любимчик", – написала младшая сестра ведущей Елизавета и добавила символ сердечка.

"Он такой замечательный у Вас. Пусть растет здоровым и счастливым", "С именинником! Желаю быть счастливыми родителями счастливого сына!", "С днем рождения! Александр, будь счастлив и будь собой. Шесть – прекрасный возраст, правда, правда", – написали поклонники Маши в комментариях к фото.

Маша Ефросинина отпраздновала на карантине свой День рождения – смотрите видео:

Напомним, Маша Ефросинина рассекретила, сколько зарабатывает ее муж. Кроме этого, Ефросинина вспомнила, как переезжала в Киев.

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