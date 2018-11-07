Маша Ефросинина умилила видео с подросшим сыном

Ведущая продемонстрировала, как стоит вести себя с детьми, когда они вредничают

Маша Ефросинина. Фото: facebook.com/masha.efrosinina.9

Блогер и ведущая Маша Ефросинина, которая озвучила мультфильм, записала видео со своим сыном Александром. Как рассказала Маша, снять этот ролик ее побудил инцидент, который ей пришлось наблюдать в кафе.

Ефросинина с подругами стали свидетелями того, как 4-летний ребенок в заведении упав на пол начал вопить, таким образом требуя у мамы шоколадное пирожное. Сгорающей от стыда женщине пришлось привести сына в чувства, накричав на него.

"Нарушила тишину одна девушка из нашей компашки: "Вот поэтому я и не хочу детей – они превращают нормальных женщин в монстров". В итоге подвид мамашистых вступил в жесткую схватку с подвидом чайлдфри! И я подумала, что нужно выйти за границы кафе, и обсудить это с вами", – обратилась к фанам ведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 6 Ноя 2018 в 11:35 PST

Маша выложила видео с сыном, где она лишь продолжительно смотрит на мальчика и медленно проговаривает его имя. Так Маша продемонстрировала, что воспитывать ребенка можно и без рукоприкладства и криков.

"Я никогда не бью, пальцем не трогаю своих детей, но крикнуть могу. В каком случае, Сашуль? Если кто-то, например, красный смородиновый компот прольет на бежевый диван", – говорит в ролике Маша и добавила: "Зацените дебют Александра".

Напомним, Маша Ефросинина с большими щеками на видео обратилась к подписчикам. Таким образом звезда ответила на вопрос поклонников о том, делала ли она пластические операции.